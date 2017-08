La politique du mur : La "grande muraille" de Trump

Dans l'immobilier, pas de doute, il a fait ses preuves. Jusqu'ici, Donald Trump a bâti et, surtout, commercialisé des gratte-ciel, des hôtels, des appartements de luxe et, même, des terrains de golf. Maintenant, ce commercial génial a convaincu les Américains d'acheter un " big beautiful wall ", un grand et magnifique mur, le long de la frontière du Mexique ! C'était la promesse centrale de sa campagne électorale. Et malgré les critiques et le scepticisme ambiant, il n'a pas renoncé à son projet qui doit faire barrage, selon lui, aux illégaux, aux délinquants, aux trafiquants, aux violeurs. Selon Trump, cette fortification s'étendra sur 3 200 kilomètres entre deux océans. Une sorte de mur de Berlin ou de Grande Muraille, de cinq à neuf mètres de hauteur, à travers les déserts de Californie, d'Arizona, du Nouveau-Mexique et du Texas.

