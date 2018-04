David Engels Historien. Opinion

"La pensée politiquement correcte s'est pétrifiée. Et c'est mauvais signe"

La liberté d'expression - ce bien suprême si souvent associé aux " valeurs européennes " - se trouve de plus en plus menacée depuis quelque temps, et le danger est si insidieux qu'il risque de mener à la perte de notre démocratie elle-même. L'Allemagne est, une fois de plus, au centre de l'attention.