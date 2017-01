La lutte contre l'évasion fiscale est au centre de l'action de Juncker

La Commission poursuit actuellement sur cette voie, a-t-il ajouté, en estimant que l'article du quotidien The Guardian pointant le rôle joué par M. Juncker, lorsqu'il était à la tête du Luxembourg (1995-2013), pour bloquer les efforts européens dans ce domaine était du "réchauffé".

Le porte-parole a indiqué que la Commission Juncker agissait plus que jamais contre l'évasion fiscale et souligné que son président avait toujours été transparent sur sur son action lorsqu'il était Premier ministre du Grand-Duché. Il a notamment rappelé que M. Juncker s'est expliqué à plusieurs reprises devant le Parlement européen à ce sujet.

"Parfois les résultats parlent d'eux-mêmes et les résultats semblent être plus importants que les fuites", a-t-il conclu. Selon The Guardian, M. Juncker a bloqué secrètement pendant plusieurs années des initiatives de l'UE pour s'attaquer à l'évasion fiscale des multinationales. Le quotidien britannique appuie ses informations sur une série de "câbles" diplomatiques allemands.