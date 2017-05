La lettre d'adieu du patron du FBI limogé par Trump

"Je pense depuis longtemps qu'un président peut limoger un directeur du FBI pour n'importe quelle raison, ou pour aucune raison du tout. Je ne m'étendrai pas sur la décision ou la manière dont elle a été appliquée. J'espère que vous non plus. C'est fait, et tout ira bien pour moi", écrit-il ainsi dans ce document révélé par CNN mercredi soir.

"Ce fut très difficile de quitter un groupe de personnes qui ne voulaient que faire ce qui est juste", ajoute James Comey, qui a demandé à ses collègues de continuer à tenir en haute estime leurs valeurs et la constitution. "Le peuple américain a besoin de voir le FBI comme un lieu de compétence, d'honnêteté et d'indépendance", leur a-t-il encore dit dans sa lettre. "Travailler avec vous a été l'une des plus grandes joies de ma vie. Merci pour ce cadeau", a-t-il conclu.