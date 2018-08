La légalisation du cannabis augmente-t-elle sa consommation?

Le Canada est en passe de devenir le 17 octobre le deuxième pays au monde à légaliser le cannabis à des fins récréatives, après l'Uruguay en décembre 2013. Selon cette étude, 82% des plus de 5.000 Canadiens interrogés par l'institut ont déclaré "qu'ils ne seraient pas susceptibles d'essayer le cannabis ou d'augmenter leur consommation avec la légalisation". Chez les Canadiens fumant déjà du cannabis, 28% ont dit qu'ils "seraient susceptibles d'augmenter leur consommation".

Environ 4,6 millions de Canadiens, soit 16% de la population, ont déclaré avoir consommé du cannabis depuis le début de l'année, selon cette enquête auprès des personnes âgées de plus de 15 ans. Plus d'hommes (19%) que de femmes (12%) consomment du cannabis et, de façon générale, la consommation "a tendance à diminuer avec l'âge", selon Statistique Canada.

Les fleurs et feuilles séchées sont le produit le plus populaire (86%), alors que les produits comestibles --qui ne deviendront légaux qu'en 2019-- ont la cote chez 32% des consommateurs, surtout les femmes.