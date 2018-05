La grande désillusion de l'ouverture économique de l'Iran

Mauvaise nouvelle pour les affaires. Ce mardi 8 mai, quand Bernard Fages atterrit à Bahreïn, la dernière bravade de Donald Trump l'accueille à l'aéroport : le président américain a décidé de rétablir toutes les sanctions levées contre l'Iran il y a trois ans. Des soubresauts dans la région, ce quadra en a vu d'autres. Voilà un peu plus de deux ans qu'il dirige depuis Téhéran la filiale moyen-orientale de Nox, un grand groupe français spécialisé dans l'ingénierie des bâtiments. " Cela faisait des mois que les Etats-Unis soufflaient le chaud et le froid. De toute façon, une bonne partie des projets en Iran était déjà paralysée... alors la suite, on verra bien ", souffle-t-il, un brin philosophe. Sur la télévision de sa chambre d'hôtel, les images de Trump vociférant et qualifiant l'accord de " désastreux " tournent en boucle. Dans la région, la décision, largement applaudie par l'Arabie saoudite, fait monter la tension d'un cran. Pour les entreprises étrangères à Téhéran, c'est un nouveau coup rude dans leur quête de l'eldorado iranien.

