La froideur d'Emmanuel Macron peut-elle compromettre son quinquennat?

On connaît le goût d'Emmanuel Macron pour la provocation. Dans ce registre, il ne déçoit jamais. Tout récemment, l'un de ses contacts réguliers - de ceux qu'il sollicite et qu'il écoute - lui balance, mi-narquois, mi-admiratif : " Tu es vraiment fait pour la politique, tu es autoritaire, cynique, ingrat. " Et le président de répondre : " T'as pas un quatrième adjectif ? "

