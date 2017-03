"La famine... mais quelle famine ?"

D'est en ouest, le Yémen, la Somalie, le Soudan du Sud et le Nigeria sont désormais placés en état d'alerte dans l'espoir d'éviter le pire à des millions de personnes. Les phénomènes météorologiques El Niño et La Niña (pour les Somaliens) et une sécheresse hors norme favorisée par le réchauffement climatique (pour tous) fournissent une explication à l'aggravation de la situation. Mais l'action directe de l'homme y a aussi une importante part. La guerre civile au Yémen et au Soudan du Sud, la terreur des mouvements islamistes Shebab et Boko Haram en Somalie et au Nigeria ont provoqué ou aggravé l'exposition des populations civiles à une sous-alimentation aux conséquences aujourd'hui désastreuses...