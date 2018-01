La décision de Trump sur les sanctions envers l'Iran attendue vendredi

Trump s'est toujours présenté comme farouche opposant à l'accord avec Téhéran, dont le ministre des Affaires étrangères était en visite à Bruxelles jeudi. En octobre, il avait refusé de "certifier" que Téhéran respectait les termes de l'accord, semant la confusion sur le sort du texte âprement négocié pendant plus de deux ans entre l'Iran et les grandes puissances (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie).

Les sanctions américaines contre le programme nucléaire iranien font l'objet d'une suspension temporaire, régulièrement renouvelée par le président. Il est désormais craint que l'occupant actuel de la Maison Blanche ne les réinstaure.

Le président français Emmanuel Macron a signifié jeudi par téléphone à M. Trump "la détermination de la France en faveur d'une application stricte de l'accord et l'importance de son respect par l'ensemble de ses signataires", selon l'Elysée. L'accord engage l'Iran à ne pas développer de programme nucléaire militaire, en échange de la levée de certaines sanctions économiques.

Cet accord "fonctionne, rend le monde plus sûr et empêche une course à l'armement nucléaire potentielle dans la région", a martelé Mme Mogherini, cheffe de la diplomatie européenne, jeudi.