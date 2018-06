La crise migratoire, qui électrise l'Europe, au centre la rencontre Macron-Conte

Giuseppe Conte a gravi vers 11H30 GMT les marches du Palais de l'Elysée, où il a été accueilli par un Emmanuel Macron tout sourire.

Les deux hommes s'exprimeront ensuite devant la presse, au terme de plusieurs jours d'éclats entre Paris et Rome, de menaces italiennes d'annulation, d'accusations d'"hypocrisie" et de "cynisme" émises par le président français contre Rome, qui a refusé de laisser accoster l'Aquarius, un navire chargé de centaines de migrants clandestins faisant actuellement route vers l'Espagne, catalyseur des profondes fractures idéologiques qui traversent l'Europe.

"Nous demandons du respect et surtout des faits concrets", a déclaré depuis Gênes (nord de l'Italie) le tout-puissant ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, également chef de la formation d'extrême droite la Ligue, un des piliers de la coalition gouvernementale avec les populistes du Mouvement 5 étoiles. Des "faits concrets", car selon son gouvernement l'Italie ne réussit pas à faire face à la vague migratoire qui touche l'Europe, dont les institutions sont complètement dépassées et les gouvernements divisés.

Merkel sur le fil

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel pourrait même chuter dès lundi si elle se fait lâcher par ses alliés. Son ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, dirigeant de la CSU bavaroise, rouage vital de sa fragile coalition, veut refouler à la frontière les demandeurs d'asile sans papiers et ceux arrivant en Allemagne, même s'ils ont été enregistrés par un autre pays dans la base de données de l'UE. La chancelière refuse cette mesure unilatérale et prône une solution coordonnée à l'échelle européenne.

Lundi, la CSU doit décider si le ministre imposera ses vues par décret, ce qui pourrait amener à son limogeage voire à une chute du gouvernement de Mme Merkel, qui dirige l'Allemagne depuis 2005 et paye politiquement sa décision de laisser entrer en Allemagne plus d'un million de migrants en 2015.

Une décision peu appréciée qui a donné des ailes à l'extrême droite et renforcé l'hostilité d'une partie de la population contre les migrants. Un sondage publié vendredi montre que près de 90% des Allemands veulent une accélération des expulsions de migrants en situation irrégulière.

Pour l'Italie, une des clés du problème est la répartition de la charge migratoire entre pays, illustration de la vacuité de la politique européenne. Les Accords de Dublin imposent en effet au pays européen ayant enregistré pour la première fois la demande d'asile d'un migrant de l'examiner jusqu'au bout, faisant peser sur les pays d'entrée du sud de l'Europe la majeure partie de la pression migratoire. "Nous devons maintenant travailler à la réforme des règles de Dublin", avait déclaré jeudi à Rome M. Conte.

Cacophonie européenne

Par ailleurs, plusieurs pays veulent renforcer la protection extérieure de l'Europe: "J'ai déjà partagé avec les Allemands et les Autrichiens une idée fondamentale: celle de défendre avec des hommes et de l'argent les frontières externes, donc la Méditerranée", a déclaré M. Salvini. Les ministres italien, autrichien et allemand de l'Intérieur ont en effet déclaré vouloir établir "un axe des volontaires" pour s'attaquer à l'immigration clandestine. Pour rajouter à la cacophonie européenne, les pays dits de Visegrad (Hongrie, République tchèque, Pologne, Slovaquie) s'opposent à toute idée de quota de répartition de migrants entre pays européens.

Lors de leur entretien, MM. Macron et Conte pourraient aussi évoquer la situation à la frontière franco-italienne, à Vintimille, où se massent les migrants voulant gagner la France et que les autorités françaises repoussent vers l'Italie. La crise migratoire va sans doute reléguer au second plan les autres sujets prévus lors de cette rencontre: les relations bilatérales prévues dans le traité du Quirinal et les projets de réformes de la zone euro qui seront abordés lors du Conseil européen des 28 et 29 juin.

Au milieu de ces empoignades, Pedro Sanchez, chef du fragile gouvernement socialiste espagnol, soumis au soutien parlementaire d'une foule de partis, s'est exprimé vendredi "pour une nouvelle Europe où les égoïsmes nationaux ne prévaudront pas", alors que son pays s'apprête à accueillir l'Aquarius.