La Coupe des huit fantômes, l'Euro des nations, minorités et Etats non reconnus internationalement

Elisa quitte le banc. Devant elle, une vingtaine de Padaniens fanfaronnent : ces Italiens du nord du pays viennent de remporter l'Euro ConIFA, une compétition organisée par le pendant de la Fifa et réservée à huit nations, peuples, dépendances, minorités ou Etats non reconnus internationalement. Mais la jeune arbitre, handicapée par une hémorragie cérébrale dès la naissance, n'a pas le temps de faire deux pas qu'une grosse main la saisit et l'enlace vigoureusement. C'est la paluche d'Arturo Merlo, sosie de Gérard Depardieu et accessoirement coach de l'équipe de la région chère à Umberto Bossi. La communion entre ces deux physiques radicalement différents n'est pas longue, mais elle est importante. Dans ses bras, Arturo Merlo tient en quelque sorte la nouvelle Padanie. Une Padanie qui s'ouvre et tend surtout à se défaire de l'affreuse réputation qui lui colle à la peau depuis le début des années 1990.

