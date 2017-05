La Corée du Nord évoque un essai réussi

"Le missile balistique a volé vers l'est où le jour se levait et a parfaitement atteint sa cible après avoir parcouru la moitié de la distance dont il est capable", indique l'agence nord-coréenne. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un "a supervisé" ce nouveau tir, qui a entrainé de nouvelles réactions indignées de la part de la communauté internationale, Japon et Corée du Sud en tête.

Selon Tokyo, le missile a fini sa course en mer du Japon, en zone économique exclusive nippone. Cette zone s'étend jusqu'à 370 km des côtes japonaises.

La Corée du Sud avait quant à elle observé que le missile était de type Scud, et avait parcouru environ 450 km vers l'est depuis la ville côtière de Wonsan. Il s'agit du troisième essai de missile en trois semaines effectué par le régime de Pyongyang, auquel de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisent pourtant de poursuivre ses programmes balistique et nucléaire.

Le précédent tir de missile avait eu lieu quelques jours auparavant. Il concernait, selon Pyongyang qui avait communiqué à ce sujet dimanche, un nouveau type d'armement antiaérien. Le 21 mai, c'est un missile balistique terre-terre Pukguksong-2, de portée intermédiaire, qui avait été tiré depuis Pukchang, avec succès, selon ce que prétend le régime nord-coréen lui-même.