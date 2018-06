La Commission veut tripler les moyens pour la gestion des migrations et des frontières

"L'incident en Méditerranée avec l'Aquarius nous rappelle que la migration n'est pas seulement une discussion théorique. Elle concerne des êtres humains et nécessite une réponse européenne", a déclaré mardi le commissaire Dimitris Avramopoulos lors de la présentation des propositions de la Commission.

Le montant de ces financements sera alloué par l'intermédiaire de deux fonds principaux. D'une part, l'exécutif européen suggère d'augmenter de 51% le budget alloué à la politique migratoire, qui passerait ainsi de 6,9 milliards d'euros actuellement à 10,4 milliards d'euros au titre du Fonds "Asile et migration" renouvelé (FAM).

Ce dernier aura pour objectif de soutenir les efforts déployés par les États membres dans trois domaines clés: l'asile, la migration légale et l'intégration ainsi que la lutte contre la migration irrégulière et le retour.

D'autre part, la Commission propose de multiplier par quatre les financements alloués à la gestion des frontières, qui passeraient de 2,7 milliards d'euros actuellement à 9,3 milliards d'euros (+ 241%).

Ces moyens, intégrés dans un Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF), devraient permettre de soutenir davantage les États membres dans leurs efforts de sécurisation des frontières extérieures de l'UE, à favoriser une plus grande uniformité des contrôles douaniers, mais aussi à garantir l'adaptabilité de la politique des visas de l'Union.

En outre, la Commission a proposé d'octroyer plus de 12 milliards d'euros à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) - qui sera renforcée par un nouveau corps permanent d'environ 10.000 gardes-frontières - et à l'agence eu-LISA.

"Les investissements proposés par la Commission sont nécessaires. Nous soutiendrons cette augmentation substantielle du budget", a commenté l'eurodéputé Ivo Belet (CD&V/PPE), tout en appelant les autres groupes politiques de l'hémicycle européen à en faire de même.