"La Commission européenne produit la plupart des maladies de l'esprit qui nous affectent"

Pourquoi vous êtes penché sur les "riches heures" du siècle des Lumières ? Le combat contre l'obscurantisme qu'ont mené les philosophes est-il encore le nôtre ?

C'est justement la période que nous traversons qui m'a donné l'idée de ce roman. L'unique façon d'affronter l'obscurantisme et de mettre en échec les forces de destruction de la culture européenne, c'est l'exercice de la mémoire - cet exercice dont l'éducation actuelle fait trop souvent l'économie, par esprit de nivellement. Aristote, Virgile ou Montaigne sont tragiquement délaissés. Ils sont pourtant, avec d'autres, les piliers de cette Europe que j'aime et qui est en train d'être désarmée. La culture est un trésor, et nous le dilapidons.

...