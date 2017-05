La coalition internationale a formé les premiers policiers pour Raqa

Une cérémonie a eu lieu mardi dans la cour d'une école à Ain Issa, à 50 km au nord de la ville de Raqa, principal bastion djihadiste en Syrie.

Cinquante jeunes gens, vêtus d'un uniforme vert et portant un écusson bleu à l'épaule avec un aigle et l'inscription "Forces de sécurité intérieures de Raqa", ont prêté serment sous l'oeil de formateurs militaires américains et jordaniens. "Je jure devant Dieu d'être fidèle à ma patrie, mon peuple et mon pays et d'accomplir parfaitement mon devoir", ont-ils déclamé, en rang, aux responsables du Conseil civil de Raqa, avant de recevoir chacun une kalachnikov.

Le 18 avril dernier, les Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition kurdo-arabe fer de lance de la lutte antidjihadiste, avaient annoncé la création d'un "conseil civil" avec la mission de "gérer Raqa et sa province après la libération".

La porte-parole de la campagne de Raqa, Jihan Cheikh Ahmad, avait alors expliqué qu'une fois l'EI chassé de Raqa, les FDS confieraient la gestion de la ville à ce conseil, constitué de personnes originaires de la province. "Cinquante jeunes gens de la province de Raqa, âgés entre 20 et 30 ans, ont suivi dans cette école un entraînement de sept jours sous la supervision de militaires américains et jordaniens, membres de la coalition", a affirmé à l'AFP Omar Allouche, responsable des relations publiques au Conseil civil de Raqa.

Tous ces jeunes policiers sont des Arabes car la ville de Raqa est aujourd'hui peuplée exclusivement d'Arabes, après le départ de la minorité kurde à la suite de la prise de contrôle de la cité en 2014 par l'EI.

"Formation intensive"

A la faveur d'une vaste offensive déclenchée en novembre 2016, les FDS, aidés par la coalition internationale, ont réussi à chasser les djihadistes de plusieurs secteurs menant à la ville de Raqa. Ils se trouvent désormais à quelques km au nord et à l'est de la ville. "L'entraînement du deuxième groupe commencera la semaine prochaine. L'objectif est de former 3.000 jeunes pour garantir la sécurité et la stabilité dans les zones libérées de la province de Raqa, sous la supervision totale de la coalition qui a pris en main la formation et l'armement pour que cette force soit opérationnelle", a dit M. Allouche.

Un instructeur jordanien, qui a refusé de donner son nom, a expliqué que les jeunes gens avaient reçu une "formation intensive pour être capables d'effectuer des patrouilles, de servir de médiateur dans des disputes, savoir agir devant la menace d'une voiture piégée ou de kamikazes et comment se comporter à un poste de contrôle".

Après la prise de la province par les rebelles puis ensuite par l'EI, la police officielle avait disparu dans la région de Raqa.

Parmi le personnel formé ces derniers jours, certains étaient des éléments arabes des Assayech (forces de sécurité kurdes) et d'autres sont des jeunes revenus après le départ de l'EI. "J'étais ouvrier au Liban et quand mon village a été libéré, je suis revenu pour participer à la sécurité dans mon pays et faire cesser l'effusion de sang", a affirmé Qamar al-Madane, 26 ans, originaire de la localité de Tall Assamen, au nord de la ville de Raqa.