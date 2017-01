"La Bulgarie et la Roumanie ont reculé depuis leur entrée dans l'Union européenne"

Quand la Bulgarie et la Roumanie sont entrées dans l'Union européenne en 2007, les opposants à l'élargissement ont affirmé que l'Europe introduisait un cheval de Troie qui affaiblirait l'Union. Des bandes de brigands traverseraient l'Europe en pillant et les Roms s'installeraient massivement dans nos contrées. C'est pourquoi l'Union européenne a imposé toutes sortes de conditions aux nouveaux venus. Les états membres qui craignaient une vague de migrants du travail ont eu l'autorisation d'invoquer des mesures de transition, ce qui a permis de postposer la libre circulation pour les Bulgares et les Roumains. Tant la France que l'Allemagne et le Benelux se sont empressés d'imposer cette mesure. Ce n'est qu'en 2014, quand le délai de transition est passé, que notre pays a donné un accès libre aux habitants des pays du Balkan.

