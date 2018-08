"L'ultradroite aux États-Unis est moins forte qu'il y a un an"

Avec un tweet et une mention à la plateforme d'écoute en ligne Spotify, Jared Holt a créé un effet boule de neige qui a entraîné la suppression des comptes d'Alex Jones, l'un des conspirationnistes les plus populaires des Etats-Unis. Cet homme qui affirme, entre autres, que la fusillade de l'école primaire Sandy Hook, dans le Connecticut (27 morts), le 14 décembre 2012, est un coup monté, est désormais banni de nombreuses plateformes et réseaux sociaux, Apple, Facebook, YouTube, Spotify, Pinterest, LinkedIn, Youporn et - temporairement - Twitter. Spécialiste de l'extrême droite pour le think tank Right Wing Watch, Jared Holt a accepté de répondre à nos questions.

...