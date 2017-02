L'Ukraine déclare l'état d'urgence énergétique

Cette décision a été prise lors d'une réunion gouvernementale, les autorités s'efforçant de réduire la consommation d'électricité par la population. Kiev continue d'acheter un type particulier de charbon qui ne se trouve que dans l'est séparatiste du pays, pro-russe, et qui est nécessaire au fonctionnement des centrales ukrainiennes. Ce flux s'est poursuivi en dépit du conflit entre les séparatistes prorusses et l'armée ukrainienne qui a coûté la vie à plus de dix mille personnes. Le ministre ukrainien de l'Energie, Igor Nasalyk, a précisé que le plus urgent était que la population s'efforce de faire des économies d'énergie, tant dans les foyers que dans l'industrie. "Nous mettrons en place des délestages électriques pour équilibrer le fonctionnement du système énergétique ukrainien" si les mesures d'économie ne se révèlent pas suffisantes, a averti le ministre. Les ultra-nationalistes ukrainiens justifient leur action en estimant que Kiev ne devrait pas commercer avec des rebelles qui s'efforcent à leurs yeux d'établir leur fief près de la frontière avec la Russie.