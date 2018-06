L'UE veut tripler son budget consacré à la crise migratoire

La Commission européenne a proposé mardi de quasiment tripler le budget européen consacré à la crise migratoire et à une meilleure sécurisation des frontières extérieures de l'Union.

Dans le prochain cadre financier pluriannuel de l'Union (2021-2027), l'exécutif européen veut affecter 34,9 milliards d'euros pour faire face aux "défis accrus qui se posent en matière de migration et de sécurité", contre 13 milliards lors de l'exercice précédent (2014-2020).

"Des défis plus grands exigent de faire appel à des ressources plus importantes - c'est pourquoi nous proposons de quasiment tripler le budget dans ce domaine", a plaidé Dimitris Avramopoulos, le commissaire européen aux Migrations, cité dans un communiqué.

Plus de 60% des fonds (21,3 milliards d'euros) seront affectés à la gestion globale des frontières, précise le communiqué.

Il s'agit notamment de renforcer massivement l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (connue sous le nom de Frontex), dont le personnel passera de 1.000 à 10.000 garde-frontières.

En outre, sera créé un nouveau Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF), doté de 9,3 milliards d'euros.

Le FGIF fournira des fonds lors de situations de crise, ainsi qu'une enveloppe pour aider les États membres à se doter d'équipements de contrôle douanier, comme de nouveaux scanners, des systèmes de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques, des équipes de chiens renifleurs et des laboratoires mobiles d'analyse d'échantillons.

"Le financement sera mis à disposition dans des domaines tels que la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, les opérations visant à intercepter et stopper les personnes représentant une menace, l'appui aux opérations de recherche et de sauvetage en mer, les équipements et la formation des gardes-frontières, ainsi que l'appui opérationnel rapide aux États membres sous pression", selon la Commission.

Dans le même temps, les sommes allouées à la gestion de migrations doivent être augmentées en gros de moitié pour atteindre 10,4 milliards d'euros.

Elles seront eux gérées par le Fonds "Asile Migration" (FAM). Ce Fonds soutiendra les efforts déployés par les États membres dans trois domaines clés: l'asile, la migration légale et l'intégration, la lutte contre la migration irrégulière et le retour.

Ces propositions doivent être approuvées à l'unanimité par les 27 pays de l'UE (hors Royaume-Uni qui sort de l'Union) dans le cadre du prochain budget européen pour la période 2021-2027.