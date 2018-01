L'Otan se dote d'un hymne officiel, près de 70 ans après sa création

Cet hymne, formellement adopté mercredi dernier par le Conseil de l'Atlantique Nord (CAN, la plus haute instance de l'Otan), a été composé en 1989, à l'occasion du 40ème anniversaire de l'Organisation, par le chef de musique de la Musique militaire luxembourgeoise, le capitaine André Reichling, a précisé l'Alliance sur son site internet.

L'"hymne de l'OTAN" ne comporte pas de paroles. Il a été écrit pour vingt instruments: un piccolo, une flute, un hautbois, trois clarinettes, trois saxophones, deux cornets, deux trompettes, un cor, un cor baryton, trois trombones, un tuba et une caisse claire.

Il a depuis été joué à plusieurs reprises, notamment à la "réunion spéciale" des chefs d'État et de gouvernement des pays alliés, en mai 2017, lors de la visite du président américain Donald Trump en Belgique.

Selon l'Otan, les premières propositions d'hymne remontent à la fin des années 1950. En 1958, le Britannique Thomas Hildebrand Preston a composé une marche solennelle destinée à saluer l'arrivée de dignitaires au siège de l'Otan, alors basée à Paris.

En 1959, lors de la parade organisée pour célébrer le 10ème anniversaire de l'Organisation, un orchestre et un choeur ont interprété un "chant de l'Otan", dont la mélodie avait été composée par un capitaine dans la force aérienne allemande, Hans Lorenz, et les paroles écrites par le capitaine Stephanus van Dam (Pays-Bas) et par Leon van Leeuwen (États-Unis). En 1960, un général de corps aérien britannique, Sir Edward Chilton, a proposé un hymne, basé sur un arrangement du commandant J. L. Wallace combinant les hymnes nationaux des quinze pays qui formaient l'Alliance à l'époque.

"La pièce composée par le capitaine Reichling est celle qui a eu le plus de succès et elle s'impose, près de trente ans plus tard, comme l'hymne de l'Otan", a expliqué l'Alliance, fondée le 4 avril 1949 par la signature du traité de l'Atlantique Nord, plus connu sous le nom de traité de Washington.