L'Otan rejoint la coalition anti-Daech

"Aujourd'hui, nous nous prononcerons sur une participation de l'Otan à la coalition anti-EI. Mais cela ne signifie pas que nous participerons aux opérations de combat", a indiqué M. Stoltenberg.

Les Etats-Unis, avec le président Donald Trump en tête, réclament en effet l'organisation fasse davantage dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

"La participation de l'Otan à la coalition est un message politique fort d'unité. De plus, nous disposerons d'une meilleure plateforme de coordination et d'échange des renseignements pour l'Otan et les autres membres de la coalition. Nous renforcerons également le soutien des 'avions-darad) Awacs de l'Alliance, afin de d'avoir une meilleure connaissance de la situation aérienne", a déclaré le secrétaire général.

M. Stoltenberg a également annoncé un plan d'action concret pour lutter contre le terrorisme: "Nous conviendrons également de la mise en place d'une cellule de renseignement, basée au quartier général de l'Otan, qui sera notamment chargée de collecter des informations sur les combattants étrangers", selon M. Stoltenberg. Un coordinateur spécial sera également nommé.