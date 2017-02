L'OTAN, le temps du changement

Emmitouflés dans leurs anoraks et coiffés d'une toque, les habitants de la petite ville de Zagan, dans l'ouest de la Pologne, agitent de petits drapeaux américains. Bravant le froid et la neige, ils sont venus en nombre, le 14 janvier dernier, saluer l'arrivée des premiers éléments d'une brigade blindée de l'US Army. En 2017, quelque 3 500 " soldats de fer " et 2 000 véhicules, dont près de 90 chars Abrams de dernière génération, débarquent en Europe centrale dans le cadre de l'opération américaine Atlantic Resolve, qui complète la " présence rehaussée " de l'Otan face à la Russie. L'Alliance atlantique, de son côté, va déployer, en Pologne, dans les Etats baltes ou dans la région de la mer Noire, quatre bataillons de forces multinationales, conduits par les Américains, mais aussi par les Canadiens, les Britanniques et les Allemands. Une trentaine de soldats belges sont, sous le commandement de ces derniers, déployés en Lituanie depuis le 24 janvier. Comme un retour de l'histoire.

