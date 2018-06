L'Otan et l'UE envisagent un nouveau renforcement de leur coopération

Les deux institutions, toutes deux basées à Bruxelles et qui comptent 22 membres en commun, coopèrent déjà dans 74 domaines, définis dans une première déclaration commune signée en 2016 par M. Stoltenberg d'une part, les présidents du Conseil européen et de la Commission, Donald Tusk et Jean-Claude Juncker, d'autre part.

Il s'agit notamment de la lutte contre le terrorisme et les menaces "hybrides", la cybersécurité, la "communication stratégique" pour affronter les campagnes de propagande lancées sur les médias sociaux par le groupe djihadiste Etat islamique (EI) ou la Russie, la réponse civile aux crises, les coopérations opérationnelles en mer Méditerranée - l'UE dirige l'opération "Sophia" en Méditerranée, où l'Otan a lancé une nouvelle mission "Sea Guardian", tout en luttant contre les passeurs en mer Egée en renfort de l'agence européenne Frontex - et une meilleure coordination des exercices militaires.

"Au cours des deux dernières années, l'Otan et l'UE ont atteint un niveau sans précédent de coopération" avec des "progrès substantiels, a souligné M. Stoltenberg devant la presse à l'issue d'une réunion des ministres de la Défense alliés à Bruxelles, à laquelle participait aussi la cheffe de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini, et les ministres suédois et finlandais.

Mais le domaine-phare de cette coopération renforcée entre l'Otan et l'UE sera la "mobilité militaire" - ou comment favoriser les mouvements de troupes à travers l'Europe en cas de crise.

"Tant l'Otan que l'UE ont un intérêt à ce que cela se produise et nous deux pouvons y apporter des contributions tangibles", a affirmé M. Stoltenberg.