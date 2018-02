L'ONU confirme la reprise des combats en Syrie

"Nous constatons que les combats continuent alors que je vous parle, ce qui rend impossible" l'envoi de convois d'aide, a déclaré Jens Laerke, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) à Genève.

Selon l'OSDH, l'aviation syrienne a mené des raids sur la Ghouta orientale. Mais l'agence officielle syrienne Sana a de son côté fait état de tirs de roquettes en provenance de l'enclave rebelle, visant les couloirs humanitaires prévus pour laisser sortir les civils.

A la question de savoir lequel des deux camps avait rompu la trêve, le porte-parole d'Ocha a répondu que "ce n'était pas vraiment le problème des humanitaires". "Notre ligne est simple: Nous sommes prêts à envoyer des convois, mais la situation sécuritaire en ce moment ne nous le permet pas en raison des combats", a-t-il réaffirmé lors d'un point de presse. "Nous sommes également prêts à évacuer des centaines de malades dès que nous le pourrons."

Le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tarik Jasarevic, a pour sa part déclaré aux journalistes que son agence avait une liste de 1.000 personnes attendant une évacuation médicale de la Ghouta orientale, dont 600 dans un état "modéré à grave".

D'après l'OSDH toujours, cité par l'agence DPA, un enfant a été tué et sept personnes blessées dans des bombardements. Il s'agit du premier décès signalé depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Assiégée depuis 2013, la Ghouta orientale et ses quelque 400.000 habitants subissent, en sus des bombardements, pénuries de nourritures et de médicaments.