L'homme de l'ombre de Geert Wilders est belge

Ce serait un flamand qui murmurerait à l'oreille de Wilders dit De Morgen. Ou plutôt Paul Beliën. Un homme de 58 ans qui chérirait les idées extrémistes sur les musulmans et autres minorités encore plus que Wilders lui-même. Il est aussi contre l'avortement, profondément homophobe et catholique pratiquant. Un homme qui a réussi à renflouer les caisses du parti grâce à son réseau américain. Mais surtout, un homme qui préfère, plus que tout, rester discret.

