L'héroïne du vol New York-Dallas est une ex-pilote de chasse

L'avion, avec à son bord 144 passagers et cinq membres d'équipage, a dû se poser en urgence à Philadelphie après que des éclats du moteur ont brisé un hublot, peu après le décollage de New York à destination de Dallas.

La cabine a été dépressurisée et une passagère identifiée comme Jennifer Riordan, une mère de deux enfants de 43 ans connue pour ses activités de philantropie au Nouveau Mexique, a été partiellement happée à l'extérieur. Des passagers ont réussi à la rattraper mais elle a succombé à ses blessures peu après l'atterrissage.

"Vol Southwest 1380, nous n'avons qu'un seul moteur (...). Une partie de l'appareil manque, nous allons devoir ralentir", a calmement expliqué Tammie Jo Shults à la tour de contrôle juste après l'explosion, dans un enregistrement diffusé par plusieurs médias américains.

"Nous avons des blessés (...). Ils disent qu'il y a un trou et que quelqu'un est sorti", a ajouté, toujours dans la retenue, cette femme de 56 ans qui fut parmi les premières à piloter des avions de combat F-18 de la Marine.

Southwest, l'une des plus grandes compagnies aériennes américaines, n'a pas confirmé l'identité de la pilote pour l'instant. Tammie Jo Shults a décliné toute interview mais sa belle-mère a confirmé au Washington Post que c'était bien elle qui pilotait l'avion.

Le calme de cette femme habitant au Texas tranchait avec la panique qui s'est emparée de la cabine.

