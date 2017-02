"L'Europe ne doit pas avoir la naïveté de compter uniquement sur les États-Unis pour sa sécurité"

Donald Trump n'est pas le premier président des États-Unis à passer un savon aux alliés européens au sujet de leur engagement militaire léthargique. Le "burden sharing", une répartition plus juste des coûts de défense, figure sur l'agenda de l'OTAN depuis Ronald Reagan. C'était probablement surtout la façon dont Trump a décrit l'OTAN - il a qualifié l'organisation de "vieillie" - et toute sa rhétorique d'America First - qui a effrayé les Européens.

...