"L'Europe comptera bientôt plus de reines que de rois"

Vous ouvrez votre Dictionnaire amoureux des reines par le mot " abdication ". Celle de Christine de Suède. Un destin étonnant...

C'est la seule avant le xxe siècle qui ait abdiqué volontairement - tout comme Charles Quint, du côté des rois. Christine de Suède est un cas. Son père a voulu qu'elle lui succède, à un âge tendre. Mais elle ne supporte pas d'être reine. Après dix ans de règne, elle déclare vouloir être libre et vivre sa vie à travers les pays d'Europe. C'est une femme au corps disgracieux, mais au charme étrange. Et très en avance sur son temps, puisqu'elle soutient que la naissance n'est rien par rapport au mérite, ce qui est insupportable pour son entourage. C'est une femme qui philosophe, qui réfléchit et qui ne gouverne pas vraiment. Finalement, je pense qu'on a dû aussi la pousser vers la sortie.

