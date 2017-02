L'autre affaire qui plombe la campagne de François Fillon

Le candidat de Les Républicains à l'élection présidentielle française François Fillon est au milieu d'une tempête médiatique depuis deux semaines et la révélation de soupçons d'emplois fictifs ayant permis à sa femme Pénélope d'encaisser plusieurs centaines de milliers d'euros. L'ancien Premier ministre a toutefois une autre épine dans le pied: son entreprise de conseil et de conférences 2F Conseil, qui lui a rapporté 757.526 euros en un peu plus de trois ans.