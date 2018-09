L'attaque au Novitchok organisée par le renseignement militaire russe (May)

Les deux Russes mis en cause dans l'attaque au Novitchok sur le territoire britannique agissaient pour le compte des services de renseignement de l'armée russe, a accusé mercredi la Première ministre Theresa May, mettant à nouveau en cause l'Etat russe.