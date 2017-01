L'armée israélienne abat un agresseur Palestinien présumé en Cisjordanie

Aucun des soldats n'a été blessé lors de cet incident dans le camp de réfugiés palestiniens de Al-Fara, au nord de la ville de Naplouse, selon le communiqué de l'armée. "Un agresseur armé d'un couteau a tenté de poignarder des soldats en opération pour arrêter des suspects", a précisé un communiqué en anglais de Tsahal. "Les soldats ont demandé à l'homme de s'arrêter, mais alors qu'il continuait à avancer, ils lui ont tiré dessus, le tuant".

D'autres personnes dans le camp auraient lancé des engins explosifs sur les policiers et leur auraient tiré dessus, ajoute le communiqué. Depuis le 1er octobre 2015, les violences dans les Territoires palestiniens et en Israël ont coûté la vie à 248 Palestiniens, 40 israéliens, deux Américains, un Jordanien, un Erythréen et un Soudanais, selon un décompte de l'AFP.

La plupart des victimes palestiniennes étaient des agresseurs, selon les autorités israéliennes. Cet incident intervient moins de 48 heures après la mort de quatre soldats israéliens fauchés par le camion lancé par un Palestinien contre un groupe de militaires en excursion sur l'un des points de vue les plus saisissants sur Jérusalem. Dix-sept autres soldats avaient été blessés. L'agresseur, Fadi al-Qunbar, avait été abattu sur place.