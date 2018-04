"L'antisémitisme de voisinage tue"

Une sexagénaire nommée Sarah Halimi défenestrée au cri de " Allah Akbar " dans une HLM à Paris, un couple séquestré et cambriolé à Livry-Gargan (au nord-est de la capitale française) au motif que " les juifs ont de l'argent ", une lycéenne agressée à Sarcelles car elle porte l'uniforme d'une école juive - et on en passe, hélas... Le meurtre de Mireille Knoll, vendredi 23 mars dernier - dont le motif antisémite a été retenu par la justice -, viendrait grossir la liste déjà longue, en France, des agressions et crimes antijuifs de la seule année écoulée. De quoi cette funeste inflation est-elle le symptôme ? Entretien avec le politologue Jérôme Fourquet, de l'Ifop, coauteur avec Sylvain Manternach de L'An prochain à Jérusalem ? (éd. de l'Aube).

...