L'"accord" entre l'UE et les États-Unis n'est, en réalité, que le début des négociations

L'accord provisoire semble avoir dissipé le différend commercial latent qui perdurait entre les États-Unis et l'Europe depuis que Trump a déclaré, en mars dernier, que les guerres commerciales sont "bonnes et faciles à gagner". Pour M. Juncker, cela a donc dû être un soulagement d'entendre Trump dire qu'il s'orientait vers des "droits d'importation zéro". Pour preuve de la bonne entente, le président américain a même twitté une photo dans laquelle il raconte la fameuse bise sur la joue de Juncker. Comme par magie, les relations entre les États-Unis et l'UE semblent meilleures que jamais.

