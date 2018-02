Kim Jong-un a voyagé en Europe dans les années 90 avec un faux passeport brésilien (photos)

C'est ce qu'affirment des sources proches des services de sécurités européens à Reuters. L'agence de presse a obtenu une copie des deux passeports. Sur le premier,on retrouve Kim Jong-un qui voyageait sous le nom de Josef Pwag, né à Sao Paulo en 1983. Et sur l'autre on retrouve son père, mort le 17 décembre 2011, qui voyageait sous le faux nom de Ijong Tchoi. Ces deux passeports ont été délivrés en 1996 par l'ambassade brésilienne à Prague.

Le Brésil a confirmé que les deux passeports étaient des documents légitimes qui avaient été envoyés, vierges, à des consulats du Brésil. Le ministère brésilien des Affaires étrangères dit enquêter sur cette affaire. L'ambassade nord-coréenne au Brésil se refuse à tout commentaire.

"Ils ont utilisé ces passeports brésiliens pour tenter d'obtenir des visas auprès d'ambassades étrangères", selon Reuters. Ces passeports auraient servi à demander des visas auprès d'au moins deux pays occidentaux, mais on ne sait s'ils les ont effectivement obtenus. "Cela montre une volonté de circuler et laisse penser que la famille au pouvoir voulait se ménager des possibilités de fuite", précise cette même source à Reuters. On savait que le dirigeant actuel avait probablement fait des études en Suisse. Mais aussi, selon le journal japonais Yomiuri Shimbun, qu'en 1991, lorsqu'il était encore qu'un enfant, Kim Jong-un s'était rendu à Tokyo avec ce qui était déjà un passeport brésilien.