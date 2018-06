Kim et Trump ont accepté leurs invitations réciproques dans un "tournant radical"

Les dirigeants américain et nord-coréen, Donald Trump et Kim Jong Un, qui se sont rencontrés pour la première fois mardi, ont accepté les invitations mutuelles à se rendre visite dans leurs pays respectifs, a indiqué l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA mercredi. Le rapport nord-coréen sur le sommet confirme l'ambition de dénucléarisation et met en avant la fin des manoeuvres militaires américaines avec la Corée du Sud ainsi que la levée des sanctions contre le régime.