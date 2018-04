KBC aurait rompu l'embargo sur les armes pendant l'apartheid

Les deux organisations, Open Secrets et Centre for Legal Applied Studies (CALS), ont transmis leur plainte au point de contact de l'OCDE en Belgique et au Luxembourg. Elles visent la banque KBC et son ex-filiale KBL.

Selon Open Secrets, KBC a collaboré entre 1977 et 1994 avec la société d'armement sud-africaine Armscor afin de contourner l'embargo via un réseau de sociétés écrans.

Les deux ONG souhaitent obtenir des excuses des intéressés auprès de la société sud-africaine. Elles espèrent que l'OCDE condamnera la banque et que le monde financier optera pour une démarche plus intransigeante afin de rendre ce type d'affaires impossibles à l'avenir.

La porte-parole de KBC, Viviane Huybrecht, a confirmé que les ONG ont introduit leur dossier auprès de l'OCDE et que la banque a reçu une copie. "Nous prenons acte de la plainte et allons soumettre le dossier à une enquête approfondie, dans la mesure du possible. Les faits se situe dans un passé lointain et sont difficiles voire impossibles à vérifier", selon elle. Un autre problème est que la société KBL ne fait plus partie du groupe KBC depuis 2011.