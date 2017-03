Kalorama, repaire des riches et puissants de Washington

"C'est un quartier caché et à l'écart, avec des résidents qui ont les moyens, c'est très calme et plaisant", décrit Joan Ludlow, une ancienne administratrice de l'Education qui vit à Kalorama depuis 1979.

En cet après-midi où la température est particulièrement clémente, la retraitée est occupée à lire dans un jardin public ensoleillé.

A l'image des habitants alentour, elle se félicite de l'arrivée des Obama, même si les agents du Secret Service ont bloqué les accès à la rue où a emménagé la famille. "Se garer est devenu un gros problème", regrette simplement Mme Ludlow.

L'ex-président démocrate compte habiter cette maison d'environ 800 mètres carré durant au moins deux ans, le temps que sa fille cadette Sasha termine le lycée.

D'autres anciens locataires de la Maison Blanche, située à 3 kilomètres, ont également résidé à Kalorama, notamment Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt ou Herbert Hoover. Ainsi que des ministres, des juges de la Cour suprême, des secrétaires au Trésor...

Agnes O'Hare, la femme de l'ambassadeur de l'Union européenne, réside dans la rue des Obama. "Je suis sûre qu'ils n'ont pas envie d'être épiés par les voisins, mais peut-être les verrai-je en train de promener leurs chiens", sourit-elle.

Autour de sa résidence se trouvent d'autres grosses bâtisses aux pelouses impeccables, habitées par des millionnaires, des hauts diplomates, un petit monde feutré au sein duquel on se reçoit sur carton d'invitation.

- La balançoire d'Ivanka -

"De temps à autre on croise des gens qu'on a l'impression de connaître et on réalise alors que c'est parce qu'on les a vus à la télévision", glisse Mme O'Hare.

Le dernier VIP connu à succomber aux charmes de Kalorama est le richissime Rex Tillerson. L'ex-patron d'ExxonMobil, nommé par Donald Trump à la tête de la diplomatie américaine, s'est offert le 10 février une maison de 5,6 millions de dollars.

Il aura pour voisins la fille la plus en vue du président américain, Ivanka Trump, et son mari Jared Kushner. Le couple et ses trois enfants ont choisi une propriété de 5,5 millions de dollars, devant laquelle stationnent désormais des voitures assurant la sécurité.

Un matin qu'elle passait le long du jardin de la maison à la façade blanche, Jeannie O'Donnell, une riveraine, a aperçu à travers la haie Ivanka en train de pousser son fils sur une balançoire.

"Le gosse chantait à tue-tête, enfin si on peut appeler cela chanter, God Bless America", relate-t-elle, en admettant ne pas porter dans son coeur les nouveaux arrivants.

Quand l'architecte-urbaniste franco-américain Pierre Charles L'Enfant a dessiné en 1791 les plans de Washington, Kalorama était une zone rurale à l'extérieur de la ville.

Au début du XIXe siècle, un poète et diplomate, Joel Barlow, s'est installé là dans une demeure qu'il a baptisée "Kalorama", ce qui signifie "jolie vue" en grec. Un nom qu'a ensuite adopté ce quartier qui surplombe un parc national où serpente la petite rivière Rock, affluent du fleuve Potomac.

Le nouveau ministre américain des Finances, l'ex-banquier de Goldman Sachs Steven Mnuchin, a acquis une demeure de 12,6 millions de dollars juste de l'autre côté du cours d'eau, a rapporté mercredi la presse locale.

- Terrain français à vendre -

Kalorama n'a ni l'exubérance de Park Avenue à New York ni la démesure de Beverly Hills en Californie, mais un standing qui attire les grandes fortunes.

Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches du monde qui dirige Amazon, s'y est offert en octobre l'ancien Musée du textile, devenu la plus grande résidence privée de la capitale américaine.

La propriété de 2.500 m2, achetée 23 millions de dollars, ne sera que le pied-à-terre de M. Bezos, par ailleurs patron du Washington Post. Le milliardaire vit la plupart du temps sur la côte ouest des Etats-Unis.

L'un des autres répères emblématiques du quartier est la résidence de l'ambassadeur de France, Gérard Araud. Certaines soirées dans l'imposant manoir de style Tudor, aux magnifiques lustres et trésors du Mobilier national, ont marqué la vie sociale de Washington.

A l'époque de la guerre en Irak, Donald Rumsfeld, ministre de la Défense de George W. Bush, habitait en face.

La France a récemment décidé de se séparer d'une parcelle de 2.300 m2 du vaste terrain, mise sur le marché pour 5,6 millions de dollars. Vu combien les espaces à construire sont rares à Kalorama, la vente est présentée comme "historique".