Jon Jonsson, footballeur professionnel islandais... et chanteur-star dans son pays

Le tennis a Yannick Noah, le surf Jack Johnson. N'en déplaise à Julio Iglesias, Jean-Pierre François ou même Enzo Scifo, les footballeurs sont en revanche beaucoup moins inspirés dès qu'il s'agit de pousser la chansonnette. En Islande, patrie de Björk et de Eidur Gudjohnsen (ex-Chelsea et Barcelone), musique et football font partie intégrante du quotidien des insulaires. Pour Jon Jonsson, la combinaison des deux est même devenue son métier. Ce natif de Reykjavik découvre le foot à 4 ans à FH, club de Hafnarfjördur, une bourgade de 20 000 âmes au sud de la capitale. Un an plus tard, il débute les cours de guitare à l'école de musique locale. Les deux virus ne tardent pas à s'implanter et pérennisent. La trentaine tout juste entamée, Jon tape toujours le cuir et gratte sans relâche l'instrument. Le tout devant des milliers de personnes. Avec quatre chansons pop placées au top des charts de l'île, le beau blond fait partie des musiciens les plus célèbres du pays. Et sa popularité ne décroît pas sur les terrains de foot où il règne sur l'Islande avec trois championnats et une coupe nationale remportés avec FH. Bon en tout, mauvais en rien.

...