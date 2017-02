Jens Stoltenberg : "Etre dans l'OTAN, c'est l'avantage d'avoir des alliés"

L'Otan est-elle obsolète ?

L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est l'alliance la plus performante de l'histoire, parce qu'elle s'est révélée capable d'évoluer. Pendant quarante ans, elle a assuré la défense collective de l'Europe occidentale en tentant de dissuader l'Union soviétique d'attaquer. Quand la guerre froide a pris fin, l'Otan est intervenue d'abord dans les Balkans, afin de résoudre un conflit ethnique, puis en Afghanistan. Après 2001, elle s'est engagée résolument dans la lutte contre le terrorisme. L'Alliance s'est toujours adaptée aux changements du monde et cela va continuer. Je me suis entretenu avec le président Donald Trump après son élection. Il a exprimé un fort soutien à...