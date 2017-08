Jeanne Moreau, le tourbillon de la vie

" Ce serait peut-être le comble de l'équilibre que d'arriver à considérer la mort comme un but. Et de l'accepter avec une grande sérénité. Moi, je considère ça comme une explosion. J'aimerais... J'aimerais mieux exploser que mourir tranquillement. Et puis, quand on vit beaucoup dans la nature et au milieu des arbres, la brièveté de la vie est encore beaucoup plus frappante, plus scandaleuse. " Dans l'entretien qu'elle accorde, en 1970, à l'émission télé 24 heures sur la Deux, J...