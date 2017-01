Jean-Pierre Elkabbach revient sur l'élection historique de 1981, qui sacre la surprise François Mitterand

Le 16 mars 1981, vous présentez avec Alain Duhamel Cartes sur table, dont l'invité est François Mitterrand. L'émission entrera dans l'histoire à cause du passage sur la peine de mort. Comment cette séquence est-elle née ?

Le matin même, Le Figaro publie en Une un sondage indiquant que 63 % des Français sont contre l'abolition de la peine de mort. Alain Duhamel et moi, qui préparions ensemble l'émission avec un questionnement précis, décidons d'ajouter ce sujet. Il sera abordé à la fin de l'interview : Mitterrand, " en conscience ", se prononce contre la peine de mort. Robert Badinter (NDLR : futur ministre de la Justice) me racontera plus tard qu'il avait préparé, le jour même, une note sur le sujet, puis qu'il l'avait apportée à Mitterrand. Lequel avait feint de s'en désintéresser, lui assurant qu'il ne serait pas interrogé là-dessus. Mais Badinter est convaincu qu'il l'a tout de même lue ! A la fin de l'émission, toute la Mitterrandie - à l'exception de Badinter, qui n'est pas dans le studio - fonce vers nous : " Vous avez voulu le piéger, vous le paierez ! "

...