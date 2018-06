Jean-Pierre Bemba acquitté en appel par la Cour pénale internationale

La Cour pénale internationale (CPI) a acquitté vendredi en appel l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba des crimes de guerre et de crime contre l'humanité. Il avait été en première instance reconnu responsable d'une vague de meurtres et de viols commis par sa milice en Centrafrique et condamné à 18 ans de prison.