Jared Kushner, le gendre moins idéal du président

Rares sont les Américains qui, en dehors des cercles de pouvoir de New York et Washington, ont entendu le son de sa voix. On ne l'aperçoit qu'en marge d'une conférence de presse, à une réunion dans le Bureau ovale ou à la descente d'Air Force One. Toujours tiré à quatre épingles, le même sourire poli aux lèvres, celui d'un gendre idéal.

Ce visage poupin est sa meilleure arme.

Depuis la campagne du candidat Trump, en 2016, le mari d'Ivanka Trump est en réalité l'homme des missions sensibles, celui qui sut remettre son beau-père sur les rails dans des dossiers délicats, mais aussi souvent encourager son instinct belliqueux.

En juillet 2016, le New York Times le qualifie déjà de "directeur de campagne de facto". Peu après, il est soupçonné d'avoir évincé Chris Christie, alors en pole position pour le poste de vice-président, car M. Christie fut autrefois le procureur qui poursuivit son père, promoteur immobilier, condamné en 2005 à une peine de prison pour diverses fraudes.

C'est à cette époque que Jared Kushner endosse le costume d'éminence grise. Grands donateurs, notables républicains et autres membres de l'establishment l'appellent et se pressent dans son bureau pour faire passer des messages.

Les diplomates étrangers ont aussi appris à passer par lui pour tisser des liens avec l'adversaire d'Hillary Clinton, au cas où... Notamment les Japonais, qui décrocheront grâce à lui la première rencontre du président élu avec un dirigeant étranger, Shinzo Abe en novembre dernier.

Et c'est sans surprise que M. Trump le nomme haut conseiller touche-à-tout à son arrivée à Washington, détenteur du portefeuille diplomatique. Il y prend la tête de la faction opposée à Stephen Bannon, le stratège nationaliste du président, venu du virulent site Breitbart.com.

- Rencontres russes -

Entre le milliardaire et son gendre, la relation de confiance s'est construite progressivement, depuis le mariage de Jared et Ivanka, en 2009.

M. Trump, presbytérien, n'est guère pratiquant, alors que le jeune homme, petit-fils de rescapés de l'Holocauste, est juif orthodoxe et observe le shabbat en se débranchant chaque vendredi soir. Ivanka s'est convertie au judaïsme.

Mais Trump et Kushner ont en commun l'immobilier. Diplômé d'Harvard et de New York University en droit, Jared a pris les rênes de l'entreprise familiale. Certaines transactions sont hasardeuses, notamment le rachat à un prix extravagant de la tour du 666 Cinquième Avenue en 2007, toujours pas rentable.

Le rachat du petit hebdomadaire New York Observer, en 2006, n'est pas non plus un succès éclatant. La publication a apporté une certaine notoriété au jeune homme, mais déclenché des critiques. Une ex-collaboratrice a confié à Politico que Kushner n'était qu'une sorte d'héritier privilégié, "pas particulièrement intelligent ni travailleur".

Reste qu'il ne semble pas compter ses heures pour son beau-père, ce qui pourrait aujourd'hui se retourner contre lui.

Son nom est apparu dans l'enquête du FBI, désormais dans les mains du procureur spécial Robert Mueller, sur une éventuelle coordination entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie.

Jared Kushner a rencontré en décembre non seulement l'ambassadeur russe aux Etats-Unis, Sergueï Kisliak, mais aussi Sergueï Gorkov, président de la banque publique Vnesheconombank, contrôlée par des proches de Vladimir Poutine et sanctionnée par Washington.

Les justifications de ces rencontres ont évolué au fil des révélations. Selon le Washington Post, Kushner aurait proposé à l'ambassadeur Kisliak la création d'un canal secret de communication avec le Kremlin, ce que la Maison Blanche n'a pas démenti. Quant à Gorkov, le Russe avait initialement justifié l'entrevue par son intérêt pour l'entreprise Kushner.

Passablement agacé par la persistance de l'affaire russe, le président américain a dit lundi conserver une "confiance totale" en son gendre.

Mais comme Bill Clinton en avait fait l'expérience après l'échec spectaculaire de la réforme du système de santé confiée à son épouse, Hillary, Jared Kushner ne peut pas être un fusible comme les autres collaborateurs du président.

En attendant, le conseiller a promis de coopérer avec l'enquête conduite par le Congrès -par la voix de son avocat.