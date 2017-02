Philippe Maystadt Ex-président de la BEI Opinion

"Jamais un président américain en exercice n'avait livré publiquement une opinion favorable à la torture"

Le 3 février, Le Vif/L'Express publiait un éditorial de Gérald Papy sur le choc provoqué par les premières décisions et déclarations du nouveau président des Etats-Unis. Il concluait : "Passé l'incrédulité puis l'effarement, le discours postvérité ou les "faits alternatifs" revendiqués par Donald Trump et ses conseillers glacent d'effroi tant on pressent maintenant à quelles dérives ils sont susceptibles de mener."