Italie: trois morts dans le déraillement d'un train près de Milan

Ce déraillement, dont les causes ne sont pas encore connues, a eu lieu vers 7h00 aux abords de la grande métropole du nord de l'Italie et a fait aussi une centaine de blessés légers, a précisé Cristina Corbetta, responsable régionale des services de secours à Milan, interrogée sur la chaîne Sky TG24.

En milieu de matinée, les secouristes continuaient de fouiller l'intérieur des wagons pour retrouver et évacuer les passagers encore encastrés dans l'amas de tôles. L'un des wagons gisait, plié presque à angle droit, en travers de la voie.

Evacués un par un sur des civières, les plus graves ont reçu les premiers soins dans un champ à quelques dizaines de mètres du lieu de l'accident. Les journalistes étaient maintenus dans un grand champ à une centaine de mètres du lieu du drame, où trois hélicoptères attendent pour évacuer les blessés tandis qu'un autre hélicoptère survole la zone.

Selon des témoignages recueillis par les médias italiens, le train s'est mis à trembler fortement, comme s'il passait sur des rochers. IL y a eu ensuite un coup de frein très brutal et le train a déraillé.

Le parquet de Milan a ouvert une enquête et, selon des médias, les enquêteurs ont commencé à interroger le conducteur du train.

L'accident s'est produit aux environs de Segrate, dans la banlieue nord-est de Milan, un des derniers arrêts avant le centre de la métropole. Ce train régional, parti de Crémone à 5h32 devait arriver à Milan à 7h24.

Les passagers étaient essentiellement des gens se rendant à leur travail dans le centre de la capitale économique italienne et des étudiants. Le train était composé de six ou huit wagons, selon les sources. Cet accident est le plus grave depuis la catastrophe ferroviaire qui avait fait 23 morts en juillet 2016 dans les Pouilles (sud).