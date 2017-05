Irak: 13 morts dans un attentat revendiqué par l'EI à Bagdad

Selon les médias, dont Al-Jazeera qui cite les autorités, il est question de 10 morts et 22 blessés. D'autres médias évoquent 11 morts.

Selon les autorités, des explosifs avaient été placés dans une voiture garée en rue, près du populaire glacier, dans le centre de la ville. Alors que le ramadan a débuté il y a quelques jours, les cafés et restaurants de la ville se remplissent très rapidement de familles dès que le soleil s'est couché et que les habitants se rassemblent pour briser le jeune.

Par le passé, l'organisation terroriste Etat islamique (EI) a revendiqué des attentats similaires en Irak.

Les forces de sécurité ont bouclé la zone touchée lundi soir. Des vidéos, notamment filmées par Al Arabiya, montrent sur place des bâtiments en feu et des scènes de chaos.

L'EI revendique l'attaque

Le groupe terroriste Etat islamique a revendiqué mardi, via son agence de propagande Amaq, l'attaque qui a eu lieu à Bagdad, en Irak, dans la nuit de lundi à mardi, et qui visait, selon l'organisation sunnite, "un rassemblement de chiites". Le bilan de l'attentat, qui a eu lieu peu après minuit, est peu clair, et diffère selon les médias, de huit morts et une trentaine de blessés, à 13 morts selon l'agence Associated Press qui cite des sources de la police et des hôpitaux.

L'attentat a eu lieu près du commerce d'un populaire glacier, dans le quartier de Karrada dans le centre de la capitale irakienne. Les familles étaient en train de rompre le jeûne du ramadan, qui a débuté samedi.

Brett McGurk, l'envoyé spécial américain auprès de la coalition internationale en Syrie et en Irak, a condamné l'attaque et exprimé sa solidarité avec le peuple irakien. "Les terroristes du groupe Etat islamique ont visé ce soir des enfants et des familles qui prenaient du bon temps chez un marchand de glaces. Nous soutenons l'Irak contre le mal", a-t-il tweeté.

Il semble que les explosifs, placés dans une voiture piégée garée près du glacier, aient été déclenchés à distance. Le mois du ramadan est souvent l'occasion d'une recrudescence de violences en Irak, note Associated Press.

L'an dernier, début juillet, un attentat-suicide avait fait plus de 300 morts, dans une rue commerçante bondée d'habitants faisant des achats en vue de la fin du ramadan. Il avait été revendiqué par le groupe djihadiste Etat islamique. Déjà, c'était le quartier de Karrada, majoritairement chiite, qui avait été touché.