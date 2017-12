Intouchable, la Corée du Nord ?

Jusqu'où ira l'escalade ? Le régime communiste nord-coréen a procédé, le 29 novembre, à son plus puissant test de missile intercontinental. Sa portée théorique - la fusée se serait désintégrée lors de sa rentrée dans l'atmosphère - s'étendrait à l'Europe et l'Amérique du Nord, selon Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Otan, qui voit dans la Corée du Nord une " menace stratégique ". Le missile Hwasong-15 aurait atteint une altitude de près de 4 500 kilomètres avant de s'abîmer en mer du Japon, à un millier de kilomètres du site de lancement. Sa trajectoire en cloche suggère qu'il a une portée réelle de plus de 10 000 kilomètres. Reste à voir si l'engin est fiable en conditions opérationnelles.

