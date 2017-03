Interdiction d'atterrir aux Pays-Bas pour le ministre turc des Affaires étrangères

Le gouvernement néerlandais a pris cette mesure car l'ordre public et la sécurité sont menacés, a-t-il indiqué, après qu'un appel a été lancé aux Néerlandais d'origine turque de participer en masse à une manifestation publique avec le ministre turc. Plus tôt dans la journée, Mevlüt Cavusoglu avait menacé de lourdes sanctions politiques et économiques si les Pays-Bas empêchaient sa venue à Rotterdam.

Le ministre turc était attendu samedi à 18h00 à la résidence de fonction du consul turc à Rotterdam. Mais sa visite n'est pas bien vue par le gouvernement néerlandais. M. Cavusoglu fait campagne pour le "oui" à plus de pouvoirs pour le président Erdogan au référendum turc du 16 avril.

Partager Ce sont des vestiges des nazis, ce sont des fascistes

Le président Erdogan a rapidement réagi à la décision néerlandaise. "A partir de maintenant, voyons comment vos avions viennent en Turquie", a-t-il dit en s'adressant à une foule rassemblée à Istanbul. "Bien sûr, je parle ici de diplomates, par des voyages de particuliers." "Ils ne savent ni ce qu'est la politique, ni ce qu'est la diplomatie internationale", a-t-il poursuivi. "Ils sont si timides, si craintifs. Ce sont des vestiges des nazis, ce sont des fascistes."