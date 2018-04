Indonésie: plus de 60 morts après avoir consommé de l'alcool frelaté

Sept personnes ont été interpellées pour la vente d'alcool frelaté dans le cadre d'opérations policières menées à travers le pays contre les vendeurs d'alcool bon marché fait maison. Les habitants sont peu nombreux à consommer de l'alcool dans le pays musulman le plus peuplé au monde, mais ils choisissent parfois de s'approvisionner sur la voie publique, en raison du prix élevé des boissons alcoolisées vendues en magasin, pour l'essentiel importées et fortement taxées. L'un des vendeurs arrêtés "mélangeait de l'alcool pur avec du ginseng, un médicament contre la toux et un anti-moustique", a déclaré un responsable de police lors d'une conférence de presse. "Nous pensons qu'il y a un gros distributeur derrière cela", a indiqué le weekend dernier Tony Surya Putra, responsable de police de Jakarta Est en soulignant que plus de vingt personnes ont péri dans un quartier de Jakarta après avoir consommé de l'alcool frelaté.