"Il n'y a nulle éternité pour les idées et les moeurs"

Emma Bovary incarne aujourd'hui encore la figure de l'amante confrontant les désirs puisés dans ses livres à une réalité toujours décevante - en l'occurrence, celle de son mari sans ambition, et donc, selon ses critères, dépourvu de passion. Ce roman clé témoigne de l'importance de l'imagination dans le romantisme bourgeois, dont notre société postmoderne de récit est l'héritière directe. Nous sommes alors en pleine révolution victorienne, caractérisée par la place de plus en plus grande des sentiments dans les choix amoureux, là où pendant plusieurs siècles les choi...